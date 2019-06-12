Ardahan’da heyelan paniği

Ardahan'ın Posof ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu zarar gören evler tahliye edildi, yol ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

Posof ilçesi süngülü köyünde heyelan meydana geldi. Zarar gören evlerin boşaltıldığı heyelanda yol ve tarım arazileri de hasar gördü. AFAD ve yetkililer mahallede inceleme başlattı. Evleri tahliye edilen ve geçici olarak yakınlarının yanına yerleşen köylüler devletten yardım bekliyor.

Heyelan sonrası evi kullanılmaz hale gelen Halil Yıldız, "7 gündür evimizin hali böyle ve Kaymakam dışında bir tane yetkili gelmiyor ve Ankara ne kadar uzak ki? Yer, zemin ölçümü için ekip gelmiyor. Suriyeliler kadar değerimiz yok mu" dedi.

Samanlıklar ve ahırlar zarar görürken; köylüler uyurken toprak altında kalmaktan korktuklarını söyleyerek, "Evlerimiz oturacak durumda değil. Köyümüz perişan, her bir hayvanımızı farklı yerlere götürdük. Bizlerde komşu köylerde misafir olarak kalıyoruz. Burada korku ve panik içinde bekliyoruz. Devletin bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Boşaltma kararı alınan 50 haneli köyde, köylülerin bir bölümü yayla evlerine taşındı. Kalan ailelerin bir kısmı komşu köylerde misafir olarak kalırken bir kısmı ise Kaymakamlık tarafından okul yurtlarına yerleştirildi.

Kaynak: İHA