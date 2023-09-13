Ardahan’da İlköğretim Haftası kutlama etkinliği düzenlendi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının açılış töreninde yaptığı konuşmada, "İlimizin en büyük problemi eğitim ve bu problemi çözmek için ben bu ilin valisi olarak gücümün, enerjimin, bilgimin, tecrübemin...

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Ardahan’da İlköğretim Haftası kutlama etkinliği düzenlendi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının açılış töreninde yaptığı konuşmada, "İlimizin en büyük problemi eğitim ve bu problemi çözmek için ben bu ilin valisi olarak gücümün, enerjimin, bilgimin, tecrübemin yettiği en üst noktada eğitim camiasına destek olacağım" dedi.

23 Şubat İlkokulu'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, burada yaptığı konuşmada Maalesef Ardahan'ın akademik başarıda hiç iyi bir noktada olmadığını üzülerek ifade etti. Vali Çiçek, 30 yıl öncesinde başarı sıralamasında Ardahan'ın ilk 10 ile 20 arasında iken son yıllarda son 5'lere kadar düşmesinin üzücü verici bir durum olduğunu söyledi. Vali Çiçek, "Bu durumu düzeltmek için öğretmeninden okul müdürüne, ilçe Milli Eğitim Müdürlerine, İl Milli Eğitim Müdürüne ve bizler büyük çaba sarf edeceğiz" dedi.

"Ardahan'ımızı eğitim noktasında daha iyi bir noktaya getirmek için üstün bir gayret sarf edeceğiz"

Vali Çiçek, "İlköğretim Haftası çok daha sevimli ve sempatik cümleler kurmak isterdim ama böylesine olumsuz bir tablo ile karşı karşıya iken olumlu cümleler kurmak bizlere yakışmaz. Güneydoğu illeri ile son beş il yarışıyoruz ve bu hiç iç açıcı bir durum değil. Bundan 30 sene öncesinde Ardahan eğitim başarısı ile ilk onlarda veya ilk yirmilerde olan bir il iken bu noktaya gelmesi üzüntü verici bir durum. Bunda hepimizin kabahati var. Hepimizin mutlaka eksik yaptığı veya yanlış yaptığı bir şeyler vardır. İnşallah el birliği ile bunları düzelteceğiz. Ardahan'ımızı eğitim noktasında daha iyi bir noktaya getirmek için üstün bir gayret sarf edeceğiz. Ben buradan talimat olarak da ifade ediyorum. Her bir köy okulunda mutlaka elimiz olacak. Zaman zaman görev yaptığımız yerlerde köy okullarına gidiyoruz. Üçüncü veya dördüncü sınıflarda okuma yazma problemi olan çocuklara şahit oluyoruz. Yine ortaokullarda 4 işlem bilgisine, becerisine henüz sahip olamamış çocuklarımızı görüyoruz. Bunlar varken tabii ki eğitimde başarıdan bahsedemeyiz. Biz potansiyelimiz itibari ile Ege'deki ilden çok daha az potansiyele sahip bir il değiliz. Milli Eğitim Müdürümüzün dediği gibi sınıf ortalaması açısından öğretmen başına 11 öğrenci düşen okullarımız var. Bu bir fırsat aslında ve buradaki öğretmenlerimiz diğer bölgelerden daha az nitelikli değil. Eminim ki genç kadrosu itibari ile çok daha heyecanlı ve çok daha istekli bir eğitim kadrosuna sahibiz" ifadelerini kullandı.

Eğitim sadece öğretmenin sırtına yüklenen bir konu olmadığını, bu manada velilerimizi bu eğitim sürecinin içerisine çekmenin yollarını arayacaklarını söyleyen Vali Çiçek, "Duyarlı bir veli iklimi oluşturmadığımız sürece başarı elde etmemiz mümkün değil. Bunun için gayret sarf edeceğiz. Bizim ilimizin en büyük problemi eğitim ve eğitimde maalesef hiç iyi bir noktada değiliz. Bu konuda ilimizi çok daha iyi bir noktaya taşıma adına ben bu ilin valisi olarak gücümün, enerjimin, bilgimin, tecrübemin yettiği en üst noktada eğitim camiasına destek olacağım" dedi.

Vali Çiçek, Ardahan'ın eğitimde son sıralarda olmaması gerektiği ve bunu değiştirmek için çaba göstereceklerini de ifade etti. Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Programa, Belediye Başkanı Yardımcısı Murat Zorba, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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