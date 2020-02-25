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Ardahan’da kar ve tipi ulaşımı aksattı

ARDAHAN'da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan’da kar ve tipi ulaşımı aksattı

ARDAHAN'da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan-Şavşat Karayolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkili oldu. Ardahan- Şavşat Karayolu'nun 2470 rakımlı Sahara Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Yol, valilik kararıyla ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Ekipler, yola dubalar koyarak, araçların geçişini engelledi.

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Kaynak: DHA




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