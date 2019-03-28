Ardahan’da kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Baharı bekleyen Ardahanlılar için kar yağışı sürpriz olmadı.

Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında kent beyaza büründü. Mayıs ayına kadar bile kar yağışının görülebildiği ilde vatandanlar çok da şaşkınlık yaşamadı.

Kaynak: İHA