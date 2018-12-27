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Ardahan’da okullara kar tatili

ARDAHAN'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle il merkezi ile ilçelerde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edildi.

Ardahan’da okullara kar tatili

ARDAHAN'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle il merkezi ile ilçelerde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edildi.

Ardahan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edilmiştir" denildi.

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DHA

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