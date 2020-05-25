Ardahan'da selde mahsur kalan köylüleri AFAD ekipleri kurtardı!
Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Tahtakıran köyünde sağanak yağışla biriken suların sele dönüşmesiyle birçok kişi mahsur kaldı. Köylüler, derenin taşması üzerine saatlerce kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.
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25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:17
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