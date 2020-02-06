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Ardahan’da tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan-Çıldır karayolunda etkili olan tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan’da tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'da etkili olan tipi ve fırtına ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ardahan-Çıldır karayolunda etkili olan tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ardahan ile Çıldır ilçesi arasındaki Meryem Geçidi'nde etkili olan şiddetli tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Aktaş Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan tır sürücüleri, tipi nedeniyle zor anlar yaşarken, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri mevcut yollarda, tuzlama ve karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Ardahan’da tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan’da tipi ulaşımı aksatıyor

Kaynak: İHA

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