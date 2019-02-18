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  3. Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli (2)

Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli (2)

Ardahan Valiliği, yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda şiddetli kar yağışı ve fırtına sebebiyle, görüş mesafesinin de çok azalmasından...

Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli (2)

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ardahan Valiliği, yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda şiddetli kar yağışı ve fırtına sebebiyle, görüş mesafesinin de çok azalmasından dolayı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacaktır.

Sürücülerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için yola çıkmamaları önemle duyurulur" denildi.

DHA

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