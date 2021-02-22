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  3. Ardahan'ın Göle ilçesi buz tuttu. Sıcaklık eksi 26 dereceye kadar düştü

Ardahan'ın Göle ilçesi buz tuttu. Sıcaklık eksi 26 dereceye kadar düştü

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışı sonrası soğuk hava tekrar etkisini göstermeye başladı. İlçede sıcaklık eksi 26 dereceye kadar düştü.

Ardahan'ın Göle ilçesi buz tuttu. Sıcaklık eksi 26 dereceye kadar düştü 1113

Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışının ardından sıcaklık eksi 26 dereceye kadar düştü.