Ardahan’ın Göle ilçesinde okullar tatil edildi

Ardahan'ın Göle ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Göle Kaymakamlığından, bir süredir etkisini sürdüren kar yağışından dolayı 16 Ocak 2019 Çarşamba günü okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA