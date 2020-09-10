Tarihi açıdan önemli bir yere sahip Ardahan ilinin yemeklerini ve gezilecek yerlerini öğrenmek isteyenler arama motoruna Ardahan'ın neyi meşhur? Ardahan'da ne yenir? | Gezilecek yerler yazarak bilgi almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli bilgileri haberimizde derledik.

ARDAHAN'IN NEYİ MEŞHUR? ARDAHAN'DA NE YENİR?

FESELLİ

Zahmetli ve yapılması yorucu bir hamur işidir. Ancak lezzeti de bir o kadar iyidir. Ramazan, bayram ve özel günlerde sürekli yapılmaktadır.

KATMER

Sadece Ardahan’da değil birçok şehirde yoğun olarak yapılan ve tüketilen bir üründür. Hamur işidir. Özellikle bayramlarda tüketilmektedir. Yılın 365 günü yapılmakta ve yenilmektedir.

KESME AŞI

İçinde ufak ufak hamur işleri bulunan, çorba gibi sulu bir yemek çeşididir. Ramazan ayında iftarlar genellikle kesme aşı ile açılır. Besleyici, yapımı kolay, az malzemeli ve lezzetli bir çorbadır.

PİŞİ

Gevrek gibi kahvaltıda tüketilmektedir. Yanında muhakkak çay bulunmalıdır. Maya, tuz, su ve un kullanılmaktadır. Yapılışının çok kolay ve malzemelerinin fiyatlarının uygun olması sebebiyle yılın her günü pişi yapılır ve tüketilir.

AYRAN ÇORBASI

Bu çorba her yörede farklı yapılır. Genellikle sıcak bir şekilde servis edilir. Yörelere göre farklılık göstermesinin en önemli sebebi içerisinde kullanılan baharatların çeşitliliği ve yoğunluğudur.

ARDAHAN'DA GEZİLECEK YERLER

ARDAHAN KALESİ

Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan kale, on altıncı yüzyıl ortalarında inşa edilmiştir. Bazalt taşı gibi sert ve kuvvetli kayalardan yapılmıştır. Surların uzunluğu 745 metredir. Çevrede yapılan incelemeler sonucu, bu bölgede milattan önce 3500-2000 yılları arasında yaşam olduğu tespit edilmiştir.

ŞEYTAN KALESİ

Çıldır ilçesinde bulunan kale, Karaçay Vadisi'ne inşa edilmiştir. Sarp bir yarımadaya inşa edilmiştir. Kalenin Urartular döneminde kaldığı belirtiliyor.

ATATÜRK SİLUETİ

Damal ilçesinin Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk Silueti her yıl 15 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında 17:10 ve 18: 20 saatleri arasında görülebilir.

ÇILDIR GÖLÜ - AKÇAKALE ADASI

İl merkezinin 45 km doğusunda yer alan ve deniz seviyesinden 1960 mt. yükseklikte bulunan Çıldır Gölü çevresindeki sulak alan habitatların florası lokal ve nadir türler bakımından zengin olup, 101 çeşit bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Göl üzerinde 4 ada bulunmakta ve bu adalar Karabaş Martı ve Van Gölü Martısı üreme noktalarıdır. Çıldır Gölü balık bakımından da zengin olup gölde 19 tür balık bulunmaktadır. Özellikle “Sarı Balık” yöre halkı için önemli bir gelir kaynağıdır ve bu etkenler düşünüldüğünde turizm potansiyeli oldukça yüksektir.