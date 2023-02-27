Ardi Ajdini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardi Ajdini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardi Ajdini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardi Ajdini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardi Ajdini 4 Kasım 2002 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardi Ajdini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ardi Ajdini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ardi Ajdini'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ardi Ajdini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardi Ajdini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ardi Ajdini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardi Ajdini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Besa

1 Temmuz 2021 yılında KF 2 Korriku

4 Temmuz 2022 yılında FC Prishtina

Ardi Ajdini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardi Ajdini şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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