Ardi Molliqaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardi Molliqaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardi Molliqaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardi Molliqaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardi Molliqaj 20 Temmuz 2001 tarihinde Luzern şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardi Molliqaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footuro AG yapmaktadır. Ardi Molliqaj, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ardi Molliqaj'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ardi Molliqaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardi Molliqaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ardi Molliqaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardi Molliqaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2019 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2022 yılında SC Cham

Ardi Molliqaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardi Molliqaj şuan SC Cham takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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