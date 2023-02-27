Ardian Hasani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardian Hasani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardian Hasani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardian Hasani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardian Hasani 3 Aralık 2003 tarihinde Mitrovica şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardian Hasani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AF11 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına - tarihinde katılmıştır. Ardian Hasani'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ardian Hasani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardian Hasani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ardian Hasani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardian Hasani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardian Hasani şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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