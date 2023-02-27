Ardian Hoti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardian Hoti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardian Hoti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardian Hoti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardian Hoti 14 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardian Hoti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TB Sports Management yapmaktadır. Ardian Hoti, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ardian Hoti'nin KF Drenica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ardian Hoti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardian Hoti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ardian Hoti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardian Hoti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2018 yılında FC Llapi

31 Ağustos 2019 yılında KF Dardana

6 Ocak 2020 yılında FC Llapi

26 Ağustos 2020 yılında KF Liria

21 Ocak 2021 yılında FC Malisheva

13 Ağustos 2022 yılında KF Drenica

Ardian Hoti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardian Hoti şuan KF Drenica takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.