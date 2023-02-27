Ardian Limani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardian Limani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardian Limani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardian Limani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardian Limani 18 Kasım 1993 tarihinde Gjilan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardian Limani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Durim Grabovci yapmaktadır. Ardian Limani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ardian Limani'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ardian Limani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardian Limani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ardian Limani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardian Limani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Drita

31 Ocak 2016 yılında KF Feronikeli

1 Temmuz 2017 yılında FC Drita

Ardian Limani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardian Limani şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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