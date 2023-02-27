Ardian Muja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardian Muja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardian Muja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardian Muja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardian Muja 9 Aralık 1997 tarihinde Mitrovicë şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardian Muja Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ardian Muja, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına 1 Haziran 2017 tarihinde katılmıştır. Ardian Muja'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ardian Muja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardian Muja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ardian Muja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardian Muja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2017 yılında KF Trepca 89

Ardian Muja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardian Muja şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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