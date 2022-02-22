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Ardıç Kuşu ne demek, TDK'ya göre Ardıç Kuşu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ardıç Kuşu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ardıç Kuşu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ardıç Kuşu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ardıç Kuşu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ardıç Kuşu ne demek, TDK'ya göre Ardıç Kuşu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ardıç kuşu ne demek? Ardıç kuşu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ardıç kuşu kelimesi. Peki ardıç kuşu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ardıç kuşu nedir, ardıç kuşu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ARDIÇ KUŞU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ardıç kuşu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ardıç kuşu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karatavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir tür kuş (Turdus pilaris)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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