Ardin Dallku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardin Dallku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardin Dallku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardin Dallku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardin Dallku 1 Kasım 1994 tarihinde Vushtrri şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardin Dallku Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Ardin Dallku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 12 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ardin Dallku'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ardin Dallku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardin Dallku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ardin Dallku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardin Dallku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2012 yılında Vorskla II

1 Temmuz 2016 yılında Vorskla Poltava

24 Ekim 2019 yılında Shkendija

1 Temmuz 2020 yılında ara verdi

31 Ocak 2021 yılında SC Gjilani

12 Ağustos 2021 yılında KF Dukagjini

Ardin Dallku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardin Dallku şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ardin Dallku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Prishtina (–2012), Vorskla Poltava (2012–2016)

Kosova takımında 20 numaralı formasıyla 13 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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