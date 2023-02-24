Ardit Deliu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardit Deliu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ardit Deliu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ardit Deliu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ardit Deliu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardit Deliu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ardit Deliu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardit Deliu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardit Deliu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardit Deliu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardit Deliu 26 Ekim 1997 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardit Deliu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FirstStep Management yapmaktadır. Ardit Deliu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tirana futbol takımında oynamaktadır. KF Tirana takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ardit Deliu'nin KF Tirana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ardit Deliu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardit Deliu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ardit Deliu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardit Deliu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Besa Kavajë U19

15 Şubat 2016 yılında RNK Split U19

1 Temmuz 2016 yılında RNK Split

13 Şubat 2017 yılında Hajduk Split II

17 Temmuz 2018 yılında KF Laçi

17 Haziran 2022 yılında Liepaja

27 Ağustos 2022 yılında KF Tirana

Ardit Deliu kimdir

Ardit Deliu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardit Deliu şuan KF Tirana takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Ardit Deliu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U17 takımında 7 numaralı formasıyla 18 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Ardit Deliu nereli

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