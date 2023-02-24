Ardit Hila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardit Hila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardit Hila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardit Hila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardit Hila 6 Ocak 1993 tarihinde Elbasan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardit Hila Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAME SC yapmaktadır. Ardit Hila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tirana futbol takımında oynamaktadır. KF Tirana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ardit Hila'nin KF Tirana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ardit Hila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardit Hila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ardit Hila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardit Hila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında KF Elbasani

1 Temmuz 2015 yılında KF Teuta

1 Temmuz 2018 yılında FK Partizani

24 Ağustos 2019 yılında FC Prishtina

12 Ağustos 2020 yılında SC Gjilani

1 Temmuz 2021 yılında FK Kukësi

15 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında KF Tirana

Ardit Hila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardit Hila şuan KF Tirana takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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