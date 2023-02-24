Ardit Hoxhaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardit Hoxhaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardit Hoxhaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardit Hoxhaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardit Hoxhaj 10 Temmuz 1994 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardit Hoxhaj Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ardit Hoxhaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 17 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Ardit Hoxhaj'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ardit Hoxhaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardit Hoxhaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ardit Hoxhaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardit Hoxhaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Flamurtari FC

31 Ocak 2014 yılında KF Himara

7 Eylül 2014 yılında FK Bylis

5 Eylül 2016 yılında KF Skënderbeu

22 Ocak 2017 yılında KF Korabi

30 Haziran 2017 yılında KF Skënderbeu

1 Temmuz 2017 yılında Flamurtari FC

30 Haziran 2018 yılında KF Skënderbeu

11 Mart 2019 yılında KF Ferizaj

30 Haziran 2019 yılında KF Skënderbeu

7 Ağustos 2019 yılında FC Luftëtari

13 Ağustos 2019 yılında Flamurtari FC

17 Ağustos 2020 yılında KF Vllaznia

Ardit Hoxhaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardit Hoxhaj şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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