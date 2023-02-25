Ardit Hoxhaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardit Hoxhaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardit Hoxhaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardit Hoxhaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardit Hoxhaj 10 Şubat 1998 tarihinde Koplik şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardit Hoxhaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Ardit Hoxhaj'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ardit Hoxhaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardit Hoxhaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ardit Hoxhaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardit Hoxhaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2017 yılında FK Veleçiku

3 Eylül 2021 yılında KF Tërbuni

Ardit Hoxhaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardit Hoxhaj şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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