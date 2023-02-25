Ardit İljazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardit İljazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardit İljazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardit İljazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardit İljazi 16 Haziran 2000 tarihinde Gostivar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardit İljazi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Ardit İljazi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ardit İljazi'nin KF Erzeni ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ardit İljazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardit İljazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ardit İljazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardit İljazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2019 yılında FC Shkupi

1 Temmuz 2022 yılında KF Erzeni

Ardit İljazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardit İljazi şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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