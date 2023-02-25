Ardit Krymi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardit Krymi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardit Krymi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardit Krymi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardit Krymi 2 Mayıs 1996 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardit Krymi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBM yapmaktadır. Ardit Krymi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shakhter Soligorsk futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Soligorsk takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ardit Krymi'nin Shakhter Soligorsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ardit Krymi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardit Krymi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ardit Krymi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardit Krymi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında KF Vllaznia U19

1 Ocak 2015 yılında KF Vllaznia

1 Temmuz 2022 yılında Soligorsk

Ardit Krymi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardit Krymi şuan Shakhter Soligorsk takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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