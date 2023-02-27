Ardit Nika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardit Nika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardit Nika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardit Nika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardit Nika 12 Ocak 1998 tarihinde Drenas şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardit Nika Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ardit Nika'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ardit Nika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardit Nika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ardit Nika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardit Nika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Prishtina

3 Ağustos 2017 yılında KF Flamurtari

30 Haziran 2018 yılında FC Prishtina

17 Ağustos 2018 yılında Kek-U Kastriot

18 Ocak 2019 yılında FC Prishtina

20 Ocak 2019 yılında KF Flamurtari

19 Ağustos 2020 yılında FC Prishtina

25 Ağustos 2020 yılında KF Flamurtari

6 Ocak 2021 yılında FC Prishtina

Ardit Nika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardit Nika şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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