Ardit Nikaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardit Nikaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ardit Nikaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ardit Nikaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ardit Nikaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardit Nikaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ardit Nikaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardit Nikaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardit Nikaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardit Nikaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardit Nikaj 24 Mart 2002 tarihinde Shkoder şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardit Nikaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Ardit Nikaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ardit Nikaj'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ardit Nikaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardit Nikaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Ardit Nikaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardit Nikaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2018 yılında KF Vllaznia U19

5 Temmuz 2021 yılında KF Skënderbeu

Ardit Nikaj kimdir

Ardit Nikaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardit Nikaj şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KF Vllaznia

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Ardit Nikaj nereli

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