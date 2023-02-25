Ardit Peposhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardit Peposhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ardit Peposhi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ardit Peposhi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ardit Peposhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardit Peposhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ardit Peposhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardit Peposhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardit Peposhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardit Peposhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardit Peposhi 14 Eylül 1993 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardit Peposhi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ardit Peposhi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ardit Peposhi'nin KF Erzeni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ardit Peposhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardit Peposhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Ardit Peposhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardit Peposhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2008 yılında Partizani U19

11 Eylül 2010 yılında FK Partizani

9 Eylül 2011 yılında KF Tirana

27 Ağustos 2014 yılında KF Teuta

30 Haziran 2015 yılında KF Tirana

16 Temmuz 2015 yılında FK Bylis

30 Ağustos 2016 yılında KF Korabi

14 Ağustos 2017 yılında FK Kukësi

24 Ağustos 2018 yılında FK Bylis

1 Ağustos 2020 yılında FC Llapi

20 Temmuz 2022 yılında KF Erzeni

Ardit Peposhi kimdir

Ardit Peposhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardit Peposhi şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Ardit Peposhi nereli

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