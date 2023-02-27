Ardit Tahiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardit Tahiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardit Tahiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardit Tahiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardit Tahiri 6 Ekim 2002 tarihinde Vushtrria şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardit Tahiri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ardit Tahiri, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 14 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ardit Tahiri'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ardit Tahiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardit Tahiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ardit Tahiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardit Tahiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2020 yılında FC Besa

14 Ağustos 2021 yılında FC Drita

Ardit Tahiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardit Tahiri şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ardit Tahiri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Liria Milloshevë (2011–2014), KF 2 Korriku (2014–2020)

Kosova U21 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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