Ardit Toli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardit Toli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardit Toli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardit Toli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardit Toli 12 Temmuz 1997 tarihinde Piräus şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αρντίτ Τόλι şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardit Toli Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V11 Sports Agency yapmaktadır. Ardit Toli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ardit Toli'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ardit Toli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardit Toli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ardit Toli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardit Toli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Olimpiakos

11 Ağustos 2017 yılında AOX Kissamikos

30 Haziran 2018 yılında Olimpiakos

27 Ağustos 2018 yılında AOX Kissamikos

17 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında PS Kalamata

2 Ağustos 2020 yılında KF Tirana

22 Ağustos 2022 yılında Vorskla Poltava

31 Ocak 2023 yılında Torpedo Kutaisi

31 Aralık 2023 yılında Vorskla Poltava

Ardit Toli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardit Toli şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ardit Toli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 5 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U19 takımında 5 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Arnavutluk U17 takımında 2 numaralı formasıyla 18 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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