Ardit Toli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardit Toli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ardit Toli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ardit Toli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ardit Toli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardit Toli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ardit Toli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardit Toli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardit Toli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardit Toli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardit Toli 12 Temmuz 1997 tarihinde Piräus şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αρντίτ Τόλι şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardit Toli Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V11 Sports Agency yapmaktadır. Ardit Toli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ardit Toli'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ardit Toli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardit Toli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Ardit Toli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardit Toli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Olimpiakos

11 Ağustos 2017 yılında AOX Kissamikos

30 Haziran 2018 yılında Olimpiakos

27 Ağustos 2018 yılında AOX Kissamikos

17 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında PS Kalamata

2 Ağustos 2020 yılında KF Tirana

22 Ağustos 2022 yılında Vorskla Poltava

31 Ocak 2023 yılında Torpedo Kutaisi

31 Aralık 2023 yılında Vorskla Poltava

Ardit Toli kimdir

Ardit Toli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardit Toli şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ardit Toli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U21 takımında 5 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Arnavutluk U19 takımında 5 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Arnavutluk U17 takımında 2 numaralı formasıyla 18 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ardit Toli nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
İrakli Zaridze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Zaridze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İrakli Zaridze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrakli Zaridze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carl Robert Magimets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carl Robert Magimets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carl Robert Magimets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carl Robert Magimets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulakh Khaybulaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulakh Khaybulaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulakh Khaybulaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulakh Khaybulaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Anderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Anderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Anderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi