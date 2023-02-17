Ardjouma Junior Diomande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardjouma Junior Diomande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardjouma Junior Diomande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardjouma Junior Diomande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardjouma Junior Diomande 14 Eylül 2002 tarihinde Ahouya şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Belçika,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardjouma Junior Diomande Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A-GROUP yapmaktadır. Ardjouma Junior Diomande, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oud-Heverlee Leuven U23 futbol takımında oynamaktadır. Oud-Heverlee Leuven U23 takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ardjouma Junior Diomande'nin Oud-Heverlee Leuven U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ardjouma Junior Diomande Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardjouma Junior Diomande isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ardjouma Junior Diomande Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardjouma Junior Diomande futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KRC Genk U17

1 Temmuz 2018 yılında KRC Genk U18

1 Temmuz 2019 yılında KAS Eupen U18

29 Temmuz 2020 yılında OGC Nice B

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2023 yılında OH Leuven U23

Ardjouma Junior Diomande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardjouma Junior Diomande şuan Oud-Heverlee Leuven U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ardjouma Junior Diomande Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Ans, CS Visé, KRC Genk (-2019), KAS Eupen (2019-2020)

Belçika U16 takımında 13 numaralı formasıyla 12 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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