Ardon Jashari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardon Jashari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardon Jashari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardon Jashari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardon Jashari 30 Temmuz 2002 tarihinde Cham şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardon Jashari Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ardon Jashari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ardon Jashari'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ardon Jashari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ardon Jashari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ardon Jashari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardon Jashari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2020 yılında Luzern U21

27 Ocak 2022 yılında FC Luzern

Ardon Jashari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardon Jashari şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ardon Jashari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Baar, Zug 94

İsviçre takımında 26 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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