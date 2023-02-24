Ardonis Mucaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardonis Mucaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardonis Mucaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardonis Mucaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardonis Mucaj 10 Ekim 2003 tarihinde Prizren şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek,Kosova uyrukludur.Gerçek adı da Ardonis Mućaj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardonis Mucaj Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ardonis Mucaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ardonis Mucaj'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ardonis Mucaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardonis Mucaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ardonis Mucaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardonis Mucaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2019 yılında Zeljeznicar U17

1 Temmuz 2020 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2022 yılında Zeljeznicar

25 Ocak 2023 yılında Velez Mostar

Ardonis Mucaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardonis Mucaj şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Ardonis Mucaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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