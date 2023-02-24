Ardonis Mucaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardonis Mucaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ardonis Mucaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ardonis Mucaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ardonis Mucaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardonis Mucaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ardonis Mucaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ardonis Mucaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ardonis Mucaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ardonis Mucaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ardonis Mucaj 10 Ekim 2003 tarihinde Prizren şehrinde doğmuştur.  Bosna-Hersek,Kosova uyrukludur.Gerçek adı da Ardonis Mućaj şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ardonis Mucaj Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ardonis Mucaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ardonis Mucaj'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ardonis Mucaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ardonis Mucaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ardonis Mucaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ardonis Mucaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2019 yılında Zeljeznicar U17

1 Temmuz 2020 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2022 yılında Zeljeznicar

25 Ocak 2023 yılında Velez Mostar

Ardonis Mucaj kimdir

Ardonis Mucaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ardonis Mucaj şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Ardonis Mucaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U19 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ardonis Mucaj nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Jurgen Muka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Muka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jurgen Muka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Muka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jasmin Celikovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Celikovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jasmin Celikovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Celikovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ledio Beqja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ledio Beqja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ledio Beqja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ledio Beqja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nevres Fejzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nevres Fejzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nevres Fejzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nevres Fejzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!