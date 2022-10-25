Areda-Survey’in son seçim anketinin sonuçları yayımlandı! Muhalefet bu sonuçlara çok üzülecek

Areda-Survey’in Eylül ayında gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçları paylaşıldı. AK Parti'nin oy oranı ankete damga vururken muhalefetin bir hayli geride kaldığı görüldü. İşte partilerin oy oranları...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Areda-Survey’in son seçim anketinin sonuçları yayımlandı! Muhalefet bu sonuçlara çok üzülecek 1

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, kaleme aldığı köşe yazısında Prof. Dr. Ömer Çaha’nın koordinatörü olduğu Areda-Survey’in seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 26-29 Eylül tarihleri arasında 2 bin kişiyle yapılan çalışmada “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu.

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