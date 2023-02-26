Aref Aghasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aref Aghasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aref Aghasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aref Aghasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aref Aghasi 2 Ocak 1997 tarihinde Izeh, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Aref Aghasi Kolahsorkhi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aref Aghasi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Persian Stars Ltd. yapmaktadır. Aref Aghasi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aref Aghasi'nin Foolad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aref Aghasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aref Aghasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aref Aghasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aref Aghasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Foolad Novin

1 Temmuz 2015 yılında Foolad

14 Temmuz 2016 yılında Tractor Sazi

30 Haziran 2018 yılında Foolad

22 Ağustos 2021 yılında Esteghlal FC

4 Şubat 2022 yılında Foolad

Aref Aghasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aref Aghasi şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Aref Aghasi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran takımında 4 numaralı formasıyla 12 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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