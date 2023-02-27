Aref Mohammadalipour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aref Mohammadalipour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aref Mohammadalipour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aref Mohammadalipour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aref Mohammadalipour 3 Şubat 2001 tarihinde Babolsar, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da عارف محمدعلیپور şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aref Mohammadalipour Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Aref Mohammadalipour, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aref Mohammadalipour'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aref Mohammadalipour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aref Mohammadalipour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aref Mohammadalipour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aref Mohammadalipour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Kasım 2016 yılında Persepolis U19

31 Temmuz 2017 yılında Malavan U19

8 Ocak 2018 yılında Nassaji U19

12 Eylül 2018 yılında Khooneh U21

1 Temmuz 2019 yılında Fajr U21

15 Kasım 2020 yılında Paykan FC U21

1 Şubat 2021 yılında Persepolis U21

20 Ekim 2021 yılında Vista Turbine

9 Şubat 2022 yılında Shahr Khodrou

10 Ağustos 2022 yılında Saipa FC

19 Ocak 2023 yılında Havadar SC

Aref Mohammadalipour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aref Mohammadalipour şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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