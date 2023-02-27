Aref Rostami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aref Rostami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aref Rostami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aref Rostami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aref Rostami 1 Mayıs 1996 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da عارف رستمی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aref Rostami Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIFA yapmaktadır. Aref Rostami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aref Rostami'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aref Rostami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aref Rostami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aref Rostami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aref Rostami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Saipa FC U21

23 Ekim 2015 yılında Moghavemat U21

1 Temmuz 2016 yılında Moghavemat

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Niroye Zamini

18 Kasım 2020 yılında Kheybar FC

24 Ağustos 2021 yılında Zob Ahan

10 Ağustos 2022 yılında Mes Kerman

Aref Rostami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aref Rostami şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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