Aref Zaeynali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aref Zaeynali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aref Zaeynali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aref Zaeynali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aref Zaeynali 2 Ocak 1998 tarihinde Kerman şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da عارف زینعلی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aref Zaeynali Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aref Zaeynali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 4 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Aref Zaeynali'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aref Zaeynali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aref Zaeynali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aref Zaeynali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aref Zaeynali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Mes Novin

4 Eylül 2021 yılında Mes Kerman

Aref Zaeynali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aref Zaeynali şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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