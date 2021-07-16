2021 Arefe günü adliyede hukuki işlemleri olan vatandaşlar adliyeler açık mı, çalışıyor mu sorusunun yanıtını sorguluyor. Adliyeler resmi tatillerde ve hafta sonlarında hizmet vermemektedir. Peki Arefe günü Adliye açık mı 2021? 19 Temmuz Arefe günü adliyeler çalışıyor mu?

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

AREFE GÜNÜ ADLİYE AÇIK MI 2021?

Her yıl resmi tatil günlerinde kapalı olan Adliyeler, 19 Temmuz Arefe günü de tam gün resmi tatil olacak. Bu nedenle Adliyelerde Arefe günü hizmet veremeyecek.

Adliyeler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde çalışmamaktadır.

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