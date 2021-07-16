Arefe günü Adliye açık mı 2021? 19 Temmuz Arefe günü adliyeler çalışıyor mu?
2021 Kurban Bayramı arifesinde hizmet veremeyecek olan kurumlar araştırılıyor. Arefe günü adliyelerde işi olan binlerce vatandaş Arefe günü Adliye açık mı 2021? 19 Temmuz Arefe günü adliyeler çalışıyor mu? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte merak edilen sorular hakkında detaylı bilgiler.
2021 Arefe günü adliyede hukuki işlemleri olan vatandaşlar adliyeler açık mı, çalışıyor mu sorusunun yanıtını sorguluyor. Adliyeler resmi tatillerde ve hafta sonlarında hizmet vermemektedir. Peki Arefe günü Adliye açık mı 2021? 19 Temmuz Arefe günü adliyeler çalışıyor mu?
KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
AREFE GÜNÜ ADLİYE AÇIK MI 2021?
Her yıl resmi tatil günlerinde kapalı olan Adliyeler, 19 Temmuz Arefe günü de tam gün resmi tatil olacak. Bu nedenle Adliyelerde Arefe günü hizmet veremeyecek.
Adliyeler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde çalışmamaktadır.
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