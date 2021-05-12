Arefe günü bayram mesajları 2021 | En güzel anlamlı Ramazan Bayramı Arefe günü mesajları

Mübarek Ramazan Ayının sona ermesinin ardından bayram heyecanı yaşanacak. Bayramın müjdecisi olan Arefe Gününde de vatandaşlar sevdiklerine bayram mesajı atmak için internet arama motorlarında arayışlara girdi. Bizler de sizler için en güzel Arefe günü bayram mesajları 2021 | Ramazan Bayramı Arefe günü mesajları konularını araştırdık. İşte aradığınız sevdiklerinize, eş, dost ve arkadaşlarınıza yollayabileceğiniz en güzel mesajları...

AREFE GÜNÜ BAYRAM MESAJLARI 2021

Adaletin terazisi varlığın yaratıcısı merhametin tek göstergesi olan yüce yaratan Allah hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Arefe gününüz kutlu olsun.

Allah’ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nurlu kıl. Allah’ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver. Arife gününüz kutlu olsun.

Allah’tan mağfiretin istendiği bugünlerde hepimizin affa mazhar olması duasıyla... Arefe gününüz kutlu olsun.

Arefe gününde vefat eden yakınlarımızın belki de en çok ziyaret edildiği bu günlerde sizlerin de sevenleriniz hiç eksik olmasın. Gününüz kutlu olsun.

Arefe gününüz kutlu olsun bayramınız mübarek olsun.

Arefe gününüzü kutlar sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allahtan niyaz ederiz.

Arefe gününüzün en güzel bayramları sizlere ulaştırması duasıyla. Gününüz mübarek olsun.

Arife gününe kavuşturan Rabbim bayramımızı da kutlu eylesin.

Bayramları müjdeleyen arefe günleri ne kutlu zaman dilimleridir. Hayırlı olsun.

Bir avuç dua sıcak bir mesaj bir kucak sevgi kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur haneniz huzur dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bugün arefe! Mükâfatından mahrum kalmayalım. Hayırlısı ile bayrama kavuşmak dileğiyle…

Bugün kulların bayram sabahına günahsız ve temiz olarak çıkacaklarını müjdeledikleri bir gündür. Hayırlı olsun.

Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Dostlukların birleştiği kardeşliğin hiç bitmediği nice güzel bayramları muştulayan arefe gününüz mübarek olsun.

Duanın hayırlısı arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileyin…

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla… Arefe gününüz mübarek olsun.

En kötü gününüz bu Ramazan Bayramı arefesi gibi güzel olsun. Ramazan Bayramına kavuşmanızı dilerim.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir gün diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Arefe gününüz kutlu olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Her gününüzün bayramı muştulayan arefe günü gibi olması duasıyla.

EN GÜZEL ANLAMLI RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ MESAJLARI

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun arefe gününüz kutlu olsun.

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için insanlar vardır yalnız kalmamak için özel günler vardır dostluğu paylaşmak için. Arefe gününüz kutlu olsun.

Ramazan bayramının müjdeleyicisi arefe gününüz kutlu olsun.

Küskünlerin barıştığı sevenlerin bir araya geldiği rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Ölenlerimize merhamet eyle Allah’ım. Bizi de bayramına kavuştur.

Sadece çocukların değil tüm insanlığın adeta çocuk heyecanı ile bayramı beklediği günlerin sonuncuna geldik. Arefe gününüz kutlu olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.

Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Tüm yürekler sevinç dolsun umutlar gerçek olsun acılar unutulsun dualarınız kabul ve arefe gününüz mübarek olsun.

Yüreğine damla damla umut günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun yüzün ve gülün hiç solmasın. Arefe gününüz kutlu olsun.

Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Bu arefe gününüzü kutlar bayrama kavuşmanızı dilerim.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, arefe gününüz kutlu olsun.