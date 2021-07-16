Arefe günü kargolar çalışıyor mu 2021? 2021 Arefe günü kargolar açık mı? Arefe günü Yurtiçi, MNG, Aras. PTT, UPS, Sürat çalışma saatleri

Her yıl bayramlarda ve Arefe günlerinde kargoların açık olup olmadığı sıklıkla araştırılmakta. 2021 yılı Kurban Bayramında ve Arefe gününde de kargoların hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Milyonlarca kişi Arefe gününde kargo teslimi yapıp yapamayacağını ve siparişlerini alıp alamayacaklarını araştırıyor. Bizler de Yurtiçi, MNG, Aras. PTT, UPS, Sürat kargoların Arefe günü çalışma saatlerine haberimizde yer verdik.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2021?

YURTİÇİ KARGO AREFE GÜNÜNDE AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo Arefe gününde tam gün normal işleyişine devam edeceklerini duyurdu.

MNG KARGO AREFE GÜNÜNDE AÇIK MI?

MNG Kargo Arefe gününde hizmet veremeyecektir.

ARAS KARGO AREFE GÜNÜNDE AÇIK MI?

Aras Kargo Arefe günü saat 13.00'a kadar çalışacaktır.

SÜRAT KARGO AREFE GÜNÜNDE AÇIK MI?

Sürat Kargo Arefe gününde saat 13.00'a kadar çalışacaktır. Kargo gönderimi ve ya alımı yapacak olan vatandaşlar öğlene kadar şubelere erişim sağlayabilecek.

UPS KARGO AREFE GÜNÜNDE AÇIK MI?

Türkiye'de UPS, aşağıdaki tatillere uyar:

Yılbaşı - 1 Ocak 2021

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2021

Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2021

Ramazan Bayramı Arefesi - 12 Mayıs 2021

Ramazan Bayramı (1.Gün) - 13 Mayıs 2021

Ramazan Bayramı (2.Gün) - 14 Mayıs 2021

Ramazan Bayramı (3.Gün) - 15 Mayıs 2021

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2021

Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2021

Kurban Bayramı Arefesi - 19 Temmuz 2021

Kurban Bayramı (1.Gün) - 20 Temmuz 2021

Kurban Bayramı (2.Gün) - 21 Temmuz 2021

Kurban Bayramı (3.Gün) - 22 Temmuz 2021

Kurban Bayramı (4.Gün) - 23 Temmuz 2021

Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2021

Cumhuriyet Bayramı Arefesi - 28 Ekim 2021

Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2021

PTT KARGO AREFE GÜNÜNDE AÇIK MI?

PTT Kargo Arefe günü yarım gün çalışacaktır. Öğleden sonra ise tatil dolayısıyla kapalı olacaktır.

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacaktır. Bayram 23 Temmuz Cuma günü ise sona erecektir. Bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 gündür.

KARGOLARIN NORMAL ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

SÜRAT KARGO

Hafta içi 08:30 -18:00

Hafta sonu : 08:30 -14.00

Pazar kapalıdır.

YURTİÇİ KARGO

Hafta içi : 09.00 - 18.00

Hafta sonu 09.00–16.00

Pazar kapalıdır.

MNG KARGO

Hafta içi :08:30-18:00

Hafta sonu : 08:30 ile 14:00

Pazar kapalıdır.

PTT KARGO

Hafta içi : 8.30- 17.30

Hafta sonu Cumartesi bazı bölgelerde kapalıyken bazı bölgelerde 13.30'a kadar açıktır.

Pazar kapalıdır.

ARAS KARGO

Hafta içi : 08.30 - 18.00

Hafta sonu : 08.30-13.00

Pazar kapalıdır.

UPS KARGO

Hafta içi : 09:00- 18:00

Hafta sonu : 09:00 – 15:00

Pazar kapalıdır.

Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı 2021? Bayramda kargolar çalışıyor mu? Kurban Bayramında MGN, Yurtiçi, PTT, UPS, Aras, Sürat çalışma saatleri