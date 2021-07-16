Arefe günü kargolar çalışıyor mu 2022? 2022 Arefe günü kargolar açık mı? Arefe günü Yurtiçi, MNG, Aras. PTT, UPS, Sürat çalışma saatleri

Her yıl bayramlarda ve Arefe günlerinde kargoların açık olup olmadığı sıklıkla araştırılıyor. 2022 yılı Kurban Bayramında ve Arefe gününde de kargoların hizmet verip vermeyeceği merak edilenler arasında. Milyonlarca kişi Arefe gününde kargo teslimi yapıp yapamayacağını ve siparişlerini alıp alamayacaklarını araştırıyor. Bizler de Yurtiçi, MNG, Aras. PTT, UPS, Sürat kargoların Arefe günü çalışma saatlerine haberimizde yer verdik...

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2022?

YURTİÇİ KARGO AREFE GÜNÜNDE AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo geçtiğimiz yıl tam gün normal işleyişine devam etmişti. Bu sene arefe günü Cuma gününe denk geliyor ve aynı şekilde tam gün normal işleyişin devam edeceği düşünülüyor.

MNG KARGO AREFE GÜNÜNDE AÇIK MI?

MNG Kargo geçtiğimiz yıl arefe günü hafta içine denk gelmesine karşın hizmet vermemiştir. Bu sene için henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

ARAS KARGO AREFE GÜNÜNDE AÇIK MI?

Aras Kargo geçtiğimiz yıl arefe günü saat 13.00'a kadar çalışmıştı. Bu yıl nasıl bir uygulamaya gidecekleri şu an için belli değil.

SÜRAT KARGO AREFE GÜNÜNDE AÇIK MI?

Sürat Kargo da geçtiğimiz sene Arefe gününde saat 13.00'a kadar çalışmıştı. Kargo gönderimi ve ya alımı yapacak olan vatandaşlar öğlene kadar şubelerde işlemlerini halledebilmişlerdi. Bu yıl için açık olup olmayacakları şu an için belli değil.

UPS KARGO AREFE GÜNÜNDE AÇIK MI?

Türkiye'de UPS, geçtiğimiz sene hizmet vermemişti. Resmi tatillerde kapalı olduklarını da bildirmişlerdi. Bu yıl da UPS'in arefe günü hizmet vermeyeceği düşünülüyor.

PTT KARGO AREFE GÜNÜNDE AÇIK MI?

PTT Kargo da geçtiğimiz yıl yarım gün çalışan kargolar arasında yer almaktaydı. Bu yıl da arefe günü yarım gün uygulaması yapacakları düşünülüyor.

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacaktır. Bayram 23 Temmuz Cuma günü ise sona erecektir. Bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 gündür.

KARGOLARIN NORMAL ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

SÜRAT KARGO

Hafta içi 08:30 -18:00

Hafta sonu : 08:30 -14.00

Pazar kapalıdır.

YURTİÇİ KARGO

Hafta içi : 09.00 - 18.00

Hafta sonu 09.00–16.00

Pazar kapalıdır.

MNG KARGO

Hafta içi :08:30-18:00

Hafta sonu : 08:30 ile 14:00

Pazar kapalıdır.

PTT KARGO

Hafta içi : 8.30- 17.30

Hafta sonu Cumartesi bazı bölgelerde kapalıyken bazı bölgelerde 13.30'a kadar açıktır.

Pazar kapalıdır.

ARAS KARGO

Hafta içi : 08.30 - 18.00

Hafta sonu : 08.30-13.00

Pazar kapalıdır.

UPS KARGO

Hafta içi : 09:00- 18:00

Hafta sonu : 09:00 – 15:00

Pazar kapalıdır.