Arefe günü kuaförler, berberler açık mı 2021? Arefe günü kuaförler, berberler çalışıyor mu 2021? Arefe gününe az bir zaman kala internette aratılamya devam ediliyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL OLACAK MI?

Yapılan açıklamaya göre tüm yurtta Arefe günü yarım gün tatil olurken kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü ramazan ayının son orucu tutulacak. Yani arefe günü oruç tutulur. Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır.

AREFE GÜNÜ KUAFÖRLER, BERBERLER AÇIK MI 2021? AREFE GÜNÜ KUAFÖRLER, BERBERLER ÇALIŞIYOR MU 2021?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İle gönderilen genelge kapsamında çoğu iş yerinde olduğu gibi berberler ve kuaförlerde tam kapanma sürecine girmişti. Tam kapanma süreci devam ederken Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayramdan önce Arefe günü berber ve kuaföre gitmek isteyen vatandaşlar, dükkan ve salonların açık olup olmadığıyla ilgili internette araştırmalar yapıyor.

Bakanlık, Arefe günü kuaförler ve berberlerin açık olup olmayacağıyla ilgili henüz net bir açıklama yapmadı.

TAM KAPANMADAN SONRA KUAFÖRLER, BERBERLER AÇIK MI?

17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef olarak gösterdiği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesi halinde berber ve kuaförlerin açılması bekleniyor. Yeni normalleşme takvimi merakla beklenirken geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." İfadelerini kullanmıştı.

29 Nisan tarihinde saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05.00'te bitecek tam kapanma sürecinin ardından kuaförlerin ve berberlerin açılıp açılmayacağına dair herhangi bir açıklama şu anlık bulunmuyor.

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ 12 MAYIS ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 13 MAYIS PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 14 MAYIS CUMA

RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 15 MAYIS CUMARTESİ

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 19 MAYIS ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESİ 19 TEMMUZ PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 20 TEMMUZ SALI

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 22 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 23 TEMMUZ CUMA

ZAFER BAYRAMI 30 AĞUSTOS PAZARTESİ

CUMHURİYET BAYRAMI 28-29 EKİM PERŞEMBE - CUMA