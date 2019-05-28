Arefe günü oruç tutulur mu 2019 Diyanet? Arefe günü oruç farz mı? sorularını arefe günü 2019 yaklaşırken herkes tarafından merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayında bayramdan bir gün önceye Arefe günü diyoruz. Ramazan bayramında oruç tutmak günah. Peki herkes merakla Arefe günü oruç tutulur mu sorusunu araştırıyor. İşte cevabı...

AREFE GÜNÜNDE ORUÇ TUTULUR MU 2019? AREFE ORUCU VAR MI?

Oruç ibadetini kendi isteğiyle dini günlerde de yapmak isteyen Müslümanlar, merakla 31 Ağustos Perşembe günü oruç tutup tutamayacaklarını merak ediyor.

Arefe günü oruç tutmak, nafile oruçlar kapsamına girer ve 1 günlük nafile oruç olarak kabul edilir. Arefe günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek kadar bir sevap kazandıracağına dair de hadis bulunmaktadır. Arefe günü oruç tutmayla ilgili olan hadiste "Arefe günü (bugün) oruç tutmak, geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur." buyurulmuştur.

Aynı zamanda Arefe günü Zilhicce ayı içerisinde yer almaktadır. Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Kurban Bayramı'ndan önceki 9 gün) oruç tutan Müslümanlar büyük sevap kazanmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) de Zilhicce ayının 9 gününde oruç tutmuştur.

BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

İslam dinine göre, bir yılda bulunan 5 özel günde oruç tutmak mekruhtur. Mekruh demek de harama yakın derecede olan bir davranıştır ve bu 5 günde oruç tutmak bu şekilde sayılır.

Oruç tutulması mekruh olan 5 günler arasında; Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve Kurban Bayramı'nın 4 günü yer almaktadır. Ramazan Bayramı'nda ilk gün oruç tutmak mekruhtur ancak kalan günlerde oruç tutmanın herhangi bir zararı yoktur ve tutulabilir.

Oruç tutmanın yasak olduğu bu 5 günde, müminlerin sofra kurarak fakirlerle ve dostlarla oturup yemek yemesi tavsiye edilmektedir. Bu sebepten dolayı Ramazan Bayramı'nın ilk günü ve Kurban Bayramı'nın ilk dört günü oruç tutulması mekruhtur.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

3 Haziran Pazartesi günü yarım gün tatil olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 3 Haziran Pazartesi

1. Günü 4 Haziran 2019 Salı

2. Günü 5 Haziran 2019 Çarşamba

3. Günü 6 Haziran 2019 Perşembe

2019 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatili için hazırlık yapan vatandaşlar Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacaklar.

Ramazan Bayramı başlangıcının hafta içine denk gelmesi ile birlikte hafta sonu ile birleştirilerek bayram tatili 9 gün yapılmış olacak.

ARİFE NEDİR?

Arife, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar Ramazan Bayramı'nı ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Bunun üzerine yapılan açıklamalara göre 4 Haziran Salı günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü sayılırken bayramın bitiş tarihi ise 6 Haziran Perşembe olarak belirlendi. Bunun yanı sıra arife gününün tatil olup olmayacağını merak eden vatandaşlar içinse karar açıklandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karara göre arife günü resmi tatil olarak ilan edilirken özel sektör içinse yarım gün tatil olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN TATİL KAÇ GÜN?

Müslümanlar açısından büyük önem taşıyan on bir ayın sultanı Ramazan ayının bitiminden itibaren gelen Ramazan Bayramı'ndan önceki gün olarak tanımlanan gün Arife Günü'dür. İslam açısından oldukça öneme sahip olan bu mübarek gün Ramazan Bayramı'nın da gelişi olarak kutlanır.

Arife günü yarım gün yıllık izin kullanılacak mı sorusunun yanıtını konu hakkında uzman olan Cem Kılıç, Milliyet gazetesine açıkladı:

"Arife günü çalışılması gereken yarım güne karşılık işverenin yıllık izin kullandırıp kullandıramayacağı, işçinin bu yarım gün için yıllık izin talep edip edemeyeceği tartışmalı konular arasındadır.

İş Kanunu'nun 56. maddesine göre; "yıllık ücretli izin süreleri tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir."

Fakat mevzuat yarım günlük yıllık ücretli izin kullanılabileceğine dair bir hüküm içermiyor. Konu farklı şekilde yorumlanabiliyor."

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Üzerine Bayram Namazı vacib olan mükellef; önce kalp ile niyet ederek; "Allahû Teâla (cc)'nın rızası için Bayram Namazı kılmaya niyyet ettim. Uydum hazır olan imama" der ve imam ile birlikte iftitah tekbirini alır. Hem imam, hem de cemaat tarafından gizli olarak "Sübhaneke" okunur. Sonra imam; ellerini kulakları hizasına kaldırarak yüksek sesle "Allahû ekber" der!..

Bu tekbir sayısı üçtür. Tekbirler arasında eller bağlanmaz, salıverilir. Üçüncü tekbirden sonra eller yeniden göbek altında bağlanır. İmam gizli olarak (Eûzü-besmele) istiaze yapar, sonra sesli olarak Fatiha Sûresi'ni ve buna ilave olarak herhangi bir sûreyi okur. Cemaat ise hiçbir şey okumadan imamı dinler. Sonra imam birinci rek'atın rükûunu ve secdesini edâ ederek ikinci rek'at için doğrulur. Cemaatte imamla birlikte rükû ve secdeleri, tesbihleri ile birlikte edâ eder.

İmam ikinci rek'atta ellerini bağlayıp gizli olarak "istiaze" yapar. Sonra sesli olarak Fatiha Sûresi'ni ve buna ilave olarak herhangi bir sûreyi okur. Bu kıraat tamamlandıktan sonra rükua varmadan önce, imam yine ellerini kulakları hizasına kaldırarak "Allahû Ekber" der ve ellerini salıverir. Bu şekilde tekbirler üçe tamamlanır. Dördüncü defa alınan tekbirde rükua gidilir ve rükû tesbihleri edâ edilir. Ondan sonra "Secde'ler" yapılarak, tahiyyatta oturulur. İmamla birlikte selam verilmek suretiyle; iki rek'atlık Bayram Namazı eda edilmiş olur.

Böylece ziyade tekbir sayısı "altı" olmuş olur. Bunların üçü birinci rek'atte, üçü de ikinci rek'attedir. Bayram Namazları'nda üç de aslî tekbir vardır. Bunlardan biri iftitah tekbiri, ikisi de rükû tekbirleridir. Bu durumda iki rek'atlık Bayram Namazı'nda "dokuz tekbir" alınmış olmaktadır.

RAMAZAN BAYRAMI HAKKINDA

Ramazan Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan’ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

Bayram Ramazan ayının sonunda kutlandığı için bu isimle anılır. Ramazan kelimesi Arapça bir sözcük olan ramaḍ (‘kuru sıcak') kökünden gelir. Bunun nedeni muhtemelen Ramazan orucu ibadeti ilk uygulanmaya başlandığında yaz aylarına tekabül ediyor olmasıdır.

BAYRAMDA NASIL BESLENİLMELİ?

Güne kahvaltı yaparak başlayın, kahvaltıyı kesinlikle atlamayın

*Azar azar ve sık yemek yemeyi tercih edin

*Sıvı alımına dikkat edin ve günde yaklaşık 2-3litre su için

*Ağır hamur tatlıları yerine kalorisi daha düşük sütlü tatlılar tüketin

*Şerbetli tatlılar yerine, sütlü tatlıları ya da meyveleri tercih edin

*Bayram ziyaretlerinde yemekten önce tatlı, çay-kahve tüketmeyin

*Alkollü ve gazlı içecekler yerine; ayran, limonata, taze sıkılmış meyve suyu gibi sağlıklı içecekler tercih edin

*Barsak hareketlerinin düzenlenmesi amacıyla sebze ve meyve tüketimini artırın

*Kızartmalar yerine ızgara, fırında ya da haşlama yöntemi ile pişirilmiş yemekler yiyin

*Et tüketiminde beyaz etin ağırlıklı olmasına önem verin

*Bayram için hazırlanan değişik türde ve tatta besinleri karıştırmadan tüketin

*Özellikle bayram ziyaretlerinde sunulan şeker, çikolata ve hamur işi tatlıları çok dikkatli tüketin, yenilen miktarı göz önüne alın ve bu tür besinlerin çok miktarda enerji içerdiklerinden kilo alımına neden olabileceğini göz önünde bulundurun

*Sağlıklı yaşamın en temel kurallarından biri olan fiziksel aktivitenin arttırılması anlamında günlük yürüyüşler yapın

*Çok hızlı yemek yemeyin, yediklerinizi çok iyi çiğneyin

*Metabolik sorunları olan hastalar şeker, tansiyon,böbrek hastalığı, karaciğer sorunu olan, mide barsak problemi olan hastalar bayramda beslenmelerine daha çok dikkat etmeliler

*Bayramlaşmaya gidildiğinde çikolata, şeker, hamur tatlıların alımında miktar konusuna özen gösterin

*Yemeklerinizi sıvı yağ veya mümkünse zeytinyağı ile pişirin.