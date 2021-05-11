Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla marketlerin açık olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Son günlerde arefe ve bayram günlerinde marketlerin durumunun ne olacağı vatandaşlar tarafından sıkça aratılmaya başlandı. Biz de merakların giderilmesi açısından Arefe ve Ramazan Bayramı'nda marketler açık olacak mı 2021? Marketler saat kaçta kapanıyor, kaça kadar hizmet veriyor? Sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Detaylar...

AREFE VE RAMAZAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasının ardından marketlerin açılış kapanış saatleri kadar bayram mesaisi merak edilmeye başlandı. Bu yıl 13-14-15 Mayıs tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramında marketlerin çalışma mesaisi tam kapanma sürecinde nasılsa o şekilde devam edilecek. Ancak marketlerin bayram mesaisi politikalarına göre değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR HİZMET VERİYOR?

Tam kapanma üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor, bu nedenle İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre bayramda da marketler saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market çalışma saatleri ile detaylar şu şekilde;

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.