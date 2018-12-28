Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Afyon Belediyespor: 84-94
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Hayes 21, Gibson 4, Eldridge 20, Tiby 11, Williams 17, Berkay Candan 8, Deniz Kılıçlı 1, Merthan Mutlu 2, Kerem...
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Polat Parlak
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Hayes 21, Gibson 4, Eldridge 20, Tiby 11, Williams 17, Berkay Candan 8, Deniz Kılıçlı 1, Merthan Mutlu 2, Kerem Özkan
AFYON BELEDİYESPOR: McGee 9, Knight 24, Calloway 11, Carter 10, Cevher Özer 20, Altan Erol 3, Serkan Menteşe 4, Talat Altunbey, Zelionis 13
1'İNCİ PERİYOT: 26-25
İLK YARI: 46-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-68
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde Afyon Belediyespor, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 94-84 mağlup etti.
DHA
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