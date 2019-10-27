Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 80 - Teksüt Bandırma: 104
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Cengizhan İvedi 6, Hayes 36, Saffold 12, Upshaw 8, Deniz Kılıçlı 13, Kaan Sarıaslan 3, Yiğit Abdullahoğlu, Arda Erdoğan, Aydın Yiğitalp Tayfur, Yiğit Can Vardal, Uğur Hortum, Mert Celep 2
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Alper Köselerli, Ahmet Tatlıcı
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Cengizhan İvedi 6, Hayes 36, Saffold 12, Upshaw 8, Deniz Kılıçlı 13, Kaan Sarıaslan 3, Yiğit Abdullahoğlu, Arda Erdoğan, Aydın Yiğitalp Tayfur, Yiğit Can Vardal, Uğur Hortum, Mert Celep 2
TEKSÜT BANDIRMA: Smith 21, Terry 9, Kalinoski 5, Şehmus Hazer 12, Hummer 10, Erkan Yılmaz 4, Sadık Emir Kabaca, Atakan Erdek, Alperen Şengün 7, Prewitt 14, Rıdvan Öncel 15, Furkan Haltalı 7
1. PERİYOT: 23-32
DEVRE: 42-57
3. PERİYOT: 61-84
BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 32.54 Upshaw (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol), 36.24 Kalinoski (Teksüt Bandırma)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci hafta maçında Teksüt Bandırma, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 104-80 mağlup etti.
Kaynak: DHA
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