Arens Mateli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arens Mateli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arens Mateli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arens Mateli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arens Mateli 10 Temmuz 2000 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arens Mateli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Abdul Samet Süner yapmaktadır. Arens Mateli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arens Mateli'nin SC Gjilani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arens Mateli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mateliarens10/

Arens Mateli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arens Mateli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arens Mateli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arens Mateli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2017 yılında KF Tirana U19

1 Temmuz 2019 yılında FK Kukësi

15 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Akhisarspor

6 Eylül 2021 yılında FC Ballkani

12 Ağustos 2022 yılında FC Prishtina

20 Ocak 2023 yılında SC Gjilani

Arens Mateli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arens Mateli şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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