Arff memuru nedir? KPSS ARFF memuru ne demek, ne iş yapar, maaşı ne kadar?

İngilizce açılımı, Aircraft Rescue and Firefighting olan ve Türkçeye çevrilmiş hali Uçak Kurtarma ve Yangın Söndürme olan AFF, Türkiye'de dolgun maaşla çalışılan mesleklerden biridir. 2020 KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yapmaya hazırlanan adaylar kılavuzda yer alan ARFF memuru ünvanının detaylarını araştırıyor. İşte A'dan Z'ye ARFF memuru hakkında detaylı bilgiler....

ARFF MEMURU NEDİR?

ARFF memurları Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına göre eğim alırlar. Havadaki ve yerdeki uçaklarda meydana gelebilecek kaza-kırım ve acil durumlara müdahale etmekle görevlidirler.Günün 24 saatinde hafta sonu ve bayram tatili gözetmeksizin sürekli vardiyalı olarak çalışırlar. ARFF memurları, hem personel yasaları hem de Uluslararası Sivil Havacılıkla ilgili mevzuat açısından birçok vasıflarla donatılmak zorundadır. Üyesi bulundukları Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) tarafından belirli periyotlarla “uçuş güvenliği” açısından denetlenmektedir.Bu denetlemede esas alınan yegane kriter havalimanlarının uçuş güvenliği açısından uluslararası standartlara uygunluğudur. Uçuş güvenliğinin olmazsa olmaz koşullarından biri de ARFF teşkilanın yeterliliğidir.

ARFF MEMURU OLMANIN ŞARTLARI

a) En az 1.65 metre boyunda olmak.

b) Boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 10 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak. (Tartma ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla olacaktır)

c) Astım, bronşit, nefes darlığı, epilepsi, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık, ileri derecede görme bozukluğu vb. biyolojik rahatsızlığı bulunmamak.

ç) Aşırı psikolojik duyarlılık ve heyecan, davranış bozuklukları, kapalı alan korkusu, yükseklik korkusu, karanlık korkusu, kan tutması vb. psikolojik ve sinirsel rahatsızlıklardan herhangi birine yakalanmamış olmak.

d) "c" ve "ç" maddelerinde belirtilen bedensel ve psikolojik yapı ile yurdun her yerinde AARFF (Hava Alanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) Memuru olarak görev yapabileceğine dair tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden "Sağlık Kurulu" raporu almış olmak.

ARFF MEMURU MAAŞLARI 2020 NE KADAR?

ARFF memurluğu mesleğinin ülkemizde oldukça çok tercih edilmesinin bir sebebi de maaşlarıdır. ARFF memurları çoğu memura göre yüksek maaş almaktadırlar. Kuşkusuz yapmış oldukların işin zorluğu düşünüldüğünde elde edilmiş olan gelir normaldir. ARFF memurları 2020 yılı itibariyle Ocak ve Temmuz aylarında 6000 ile 6500 TL arasında maaş almaktadırlar. Bu maaşa ek olarak aile yardımı, çocuk yardımı ve havacılık tazminatı da eklenmektedir. Vermiş olduğumuz maaşlar işe yeni başlamış bir ARFF memuru çalışanının maaşıdır.

ARFF MEMURU NE İŞ YAPAR?

ARFF memurları teknik olarak itfaiyecilerle benzer işler yaparlar. Görev tanımları havadaki ve yerdeki uçaklarda yaşanacak yangın, kaza-kırım, patlama gibi olaylara müdahale etmek, uçuş güvenliğini sağlamaya katkı sağlamaktır. Personellerin görevleri bunlarla da sınırlı değildir. İşte AFF memuru görevleri;

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı standartlarına göre eğitim alırlar.

Aldıkları eğitimlere uygun hareket ederler.

Acil durumlara karşı 7/24 göreve hazır olarak beklerler.

Kendilerine özel yapılan çalışma ortamında göreve hazırlık seviyesini yukarı çekmeye çalışırlar.

Acil durum senaryolarına tatbikatlarla çalışırlar.

Hava araçlarının durumlarını takip ederler.

Motor susana kadar görevleri sürer.

Yangın, patlama vb. acil durumlarda yakıt ikmaline hazır olmalılar.

Birimdeki personellerle görev dağılımı yaparlar.

Uçuş güvenliği denetlenmesine karşı hazırlanırlar.

ARFF MEMURU İLE İTFAİYECİ ARASINDAKİ FARKLAR

İki memur arasındaki farklar teori düzeyindedir. Teknik anlamda iki personel de benzer işler yapar. Buradaki asıl farkı 2005 yılında yapılan değişiklik oluşturmuştur. 2005 öncesinde havalimanlarında uçuş güvenliğini itfaiye teşkilatı sağlarken bu durum daha sonra değişmiştir. Uluslararası kurallara göre uçuş güvenliğini sağlamak için daha sonra ARFF kadrosu oluşturulmuştur. ARFF memurları DHMİ bünyesinde görev almaya başlamıştır. Uluslararası eğitimler ile belirli bir kalite düzeyi sağlanmış ve özel eğitimler verilmiştir.

ARFF MEMURU ÇALIŞMA SAATLERİ

Adaylar vardiya saatleri esasına göre çalışır. 7 gün 24 saat anlayışı ile görev yapılır. Nöbet sistemi de bulunur. 24 saat çalışan kişiler 48 saat izin yapar. Personel sayısına, iş yoğunluğuna göre çalışma saatleri değişebilir. Genel olarak çalışma şartları iyidir. Yoğun bir iş tempoları olan personellerin acil durumlarda görev yapmak üzere yetiştirilmesi mesleğin zorluğunu gözler önüne sermeye yeterlidir.