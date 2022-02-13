Argaç ne demek, TDK'ya göre Argaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Argaç ne demek? Argaç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi argaç kelimesi. Peki argaç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre argaç nedir, argaç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARGAÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Argaç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre argaç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atkı

